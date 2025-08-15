HABER

Çanakkale'deki yangında 'maden sahası' iddialarına yalanlama geldi: "Orman yangını yaşanan alanla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çanakkale'de çıkan orman yangını alanının maden sahasıyla bağlantılı olduğuna yönelik iddialara ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada iddialar yalanlandı ve "ÇED raporu istenen yerin Çanakkale’de orman yangını yaşanan alanla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır" denildi.

Melih Kadir Yılmaz

Çanakkale’de çıkan orman yangını alanının, maden sahasıyla bağlantılı olduğuna yönelik iddia gündeme gelmişti. Basında da yer alan iddiayla ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı açıklama yaptı.

BAKANLIK İDDİALARI YALANLADI

Yapılan açıklamada iddialar yalanlanırken, ÇED onayı bekleyen maden projesinin yangınların çıktığı alanla hiçbir ilgisinin bulunmadığı belirtildi.

"ORMAN YANGINI YAŞANAN ALANLA HİÇBİR İLGİSİ BULUNMAMAKTADIR"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada maden sahasıyla ilgili ÇED sürecinin devam ettiği aktarıldı ve "Çanakkale’de Altın-Gümüş Madeni Açık Ocak İşletmesi'ne yönelik ÇED Başvuru Dosyası ile ilgili süreç devam etmektedir. ÇED raporu istenen yerin Çanakkale’de orman yangını yaşanan alanla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

