Çanakkale'de "9. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi" başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Troya Kültür Merkezi'ndeki kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, yerelde üreten, bölgesinde güçlenen, küreselde söz sahibi olan bir Türkiye'yi hedeflediklerini söyledi.

Ulaştırma ve lojistiğin dünyanın can damarları olduğunu ifade eden Boyraz, şöyle konuştu:

"Son 23 yılda ülkemizde yapılan tarihi dönüşümlere hep birlikte şahitlik ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kara yollarından demir yollarına, limanlardan havalimanlarına, haberleşme altyapısından lojistik ağlarına kadar her alanda Türkiye'yi geleceğe taşıyan büyük yatırımları hayata geçirdik. Bugün yurt dışında 350'yi aşkın noktaya uçuş gerçekleştiren bir hava yolu ağına, Avrupa'yı, Asya'yı birbirine bağlayan kara ve demir yolu koridorlarına, Doğu Akdeniz'den Karadeniz'e uzanan güçlü bir lojistik altyapısına sahibiz. Bu güçlü altyapı ve stratejik coğrafi konum, ülkemizi uluslararası ulaşım koridorlarının da merkezinde yer alan aktör haline getirmiştir."

Boyraz, Türkiye'nin artık yalnızca bir taşımacılık ülkesi değil, aynı zamanda lojistik üs konumunda olduğunu vurguladı.

Osman Boyraz, orta koridorun geliştirilmesi, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı, Zengezur Koridoru, Kalkınma Yolu Projesi ve Pan Avrupa Koridorları gibi stratejik projelerin, Türkiye'nin küresel lojistik ağlarında rolünü daha da güçlendirdiğine işaret etti.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu da bu kongrenin yalnızca bilimsel bir toplantı değil, aynı zamanda bilginin uygulamaya, vizyonun stratejiye dönüştüğü bir paylaşım platformu zemini konumunda olduğunu anlattı.

İki gün sürecek kongreye, sektör temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AABu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır