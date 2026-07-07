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Çanakkale’de çeşitli suçlardan aranması bulunan 21 şüpheli yakalandı

Çanakkale’de emniyet ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması bulunan 21 şüpheli yakalandı.

Çanakkale’de çeşitli suçlardan aranması bulunan 21 şüpheli yakalandı

Çanakkale’de emniyet ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması bulunan 21 şüpheli yakalandı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerde 29 Haziran-6 Temmuz tarihleri huzur uygulamaları gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen uygulama ve denetimler kapsamında 12 bin 49 şahıs ve 3 bin 620 araç kontrol edildi. Çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 21 kişi yakalanırken, şüphelilerden 8’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 415 araç sürücüsüne ise idari trafik para cezası uygulandı.
Uygulamalar çerçevesinde yapılan aramalarda toplamda 270 gram narkotik madde, 854 adet uyuşturucu hap, 3 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Uygulamalarda 33 şüpheliye adli işlem yapıldı. Yapılan adli işlemlerde ‘TCK 188 uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaret’ suçundan işlem yapılan 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 1 şüpheli savcılık tarafından serbest bırakıldı.
‘İşyerinden ve kurumdan hırsızlık’ konusu ile ilgili 4 kişi yakalanırken bu şahıslardan 2’si çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
5 Haziran tarihinde meydana gelen ‘kasten yaralama’ olayı ile ilgili 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın işemleri ise devam ediyor.
Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 89 şüpheliye ise ‘kabahatler kanunu’ hükümlerince idari yaptırım uygulandı.

Çanakkale’de çeşitli suçlardan aranması bulunan 21 şüpheli yakalandı 1

Çanakkale’de çeşitli suçlardan aranması bulunan 21 şüpheli yakalandı 2

Çanakkale’de çeşitli suçlardan aranması bulunan 21 şüpheli yakalandı 3

Çanakkale’de çeşitli suçlardan aranması bulunan 21 şüpheli yakalandı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale
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