Çanakkale’de kahve rengi kokarcalarla 4 bin samuray arısı mücadele edecek

Çanakkale’de tarımsal üretimi tehdit eden Kahverengi Kokarca zararlısına karşı yürütülen çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Çanakkale’de İl Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince tarımsal üretimi tehdit eden Kahverengi Kokarca (Halyomorpha halys) zararlısına karşı yürütülen çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından desteklenen ve Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü koordinatörlüğünde yürütülen "Kahverengi Kokarca’nın Ülkesel Entegre Mücadele Yönetimi Projesi" çerçevesinde biyolojik mücadele çalışmaları 2024-2025 yıllarında Lapseki ve Biga ilçelerinde toplam 4 bin adet samuray arısı (Trissolcus japonicus) salımı gerçekleştirildi.
2025 yılı "Kahverengi Kokarca Sürvey Yönergesi" çerçevesinde; Merkez Yapıldak, Musaköy, Kalabaklı köyleri ile Biga, Ezine, Lapseki ve Bayramiç ilçelerinde haftalık tuzakla takip çalışmaları yürütülerek üreticilere zararlının tanınması ve mekaniksel mücadele yöntemleri hakkında eğitim ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi. 31 Ekim tarihi itibariyle bahçe alanlarında tuzakla takip çalışmaları sonlandırıldı. Zararlının biyolojisi gereği kış döneminde ev, depo, ofis, müştemilat ve şehir içi ağaçlık alanlara çekildiği bilinmekte, popülasyon kontrolünün sağlanabilmesi amacıyla Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü personeline yönelik bir eğitim programı düzenlendi. Eğitimde; zararlının biyolojisi ve morfolojik özellikleri, kışlama alanlarında uygulanabilecek mücadele yöntemleri, canlı zararlı örneklerinin tanıtımı anlatılarak katılımcılara bilgilendirici afiş ve lifletler dağıtıldı. Eğitim faaliyetleri ile üreticilerin ve kurum çalışanlarının farkındalığını artırarak, Kahverengi Kokarca ile etkin mücadelenin sürdürülebilirliğini hedefleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Çanakkale
En Çok Aranan Haberler

