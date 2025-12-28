HABER

Çanakkale’de yılbaşı öncesi gıda denetimleri arttırıldı

Çanakkale’de yılbaşı öncesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetimler sıklaştırıldı.Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri, yılbaşı döneminde artan tüketim yoğunluğu nedeniyle vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimleri artırdı.

Özellikle yılbaşı sofralarında sıkça tüketilen gıda ürünleri başta olmak üzere; üretim, depolama, satış ve sunum aşamalarının tamamı titizlikle kontrol edildi. Denetimler kapsamında; hijyen şartları, ürün izlenebilirliği, etiket bilgileri, son tüketim tarihleri, muhafaza şartları, işletme hijyeni mevzuat çerçevesinde detaylı şekilde denetlendi.

Tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişimin sağlanması amacıyla il genelinde yürütülen yılbaşı denetimlerinin kararlılıkla ve aralıksız devam edeceği belirtildi.

