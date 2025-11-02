Çan’da havut giydirme hayrı düzenlendi

Dualarla yeni sezon açılışını yapan deveciler, davul zurna eşliğinde develere havut giydirdi. Çan Deve Severler Derneği Başkanı Coşkun Taşlık, "300 yıllık geleneğimiz olan deve güreşlerimizin mirasını taşımaktan onur duyuyoruz. Önümüzdeki günlerde deve güreşleri takvimi açıklanacak. Bizlerde bu güreşlerimize iştirak etmek için bugün burada develerimize havutlarını giydirdik. İnşallah hayırlı bir güreş sezonu geçiririz "dedi. Yapılan hayır sonrası katılımcılara keşkek ikramı yapıldı.

