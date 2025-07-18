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Cani evlat annesinin boğazını keserek öldürmüştü! 24 yıl hapis cezası aldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 16 yaşındayken annesinin boğazını keserek öldüren genç, 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Cani evlat annesinin boğazını keserek öldürmüştü! 24 yıl hapis cezası aldı

Olay, 24 Kasım 2023 günü Umurça Mahallesi Yaka Sokak üzerinde meydana geldi. Figen Bezmez (47), boşandığı eşinden olan oğlu D.D.’yi (16) görmek için oturduğu eve gitti. İddiaya göre bir süre sonra eve gelen ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen oğluyla aralarında tartışma çıktı. Kapıyı kilitleyen D.D., bıçakla annesine saldırdı. Kaçma çabaları sonuç vermeyen Figen Bezmez, boğazı ve vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. Kısa süre sonra güçlükle ayağa kalkan Bezmez, kilitli kapıyı açarak dışarı çıkıp, yardım istedi.

Cani evlat annesinin boğazını keserek öldürmüştü! 24 yıl hapis cezası aldı 1

ZANLI ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

O esnada evin önünde bulunan Bezmez’in arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bezmez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cani evlat annesinin boğazını keserek öldürmüştü! 24 yıl hapis cezası aldı 2

24 YIL HAPİS CEZASI VERDİ

Olayın davası Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülürken 5’nci duruşmada karar çıktı. D.D.’nin Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden gelen akıl sağlığına ilişkin raporunda, "Fiilinin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabildiği ve bu fiille ilgili davranışlarını yönlendirebilme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu TCK 32’inci maddesi kapsamında bir akıl sağlığı hastalığı bulunmadığı ve fiille ilgili olarak ceza sorumluluğunun tam olduğu tıbbi kanaatine varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

D.D., karar duruşmasında pişman olduğunu dile getirdi. Mahkeme heyeti, katil zanlısına indirim uygulamayarak 24 yıl hapis cezası verdi.

(İHA)

18 Temmuz 2025
18 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
cinayet Muğla
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