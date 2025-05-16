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Cani kocadan kaçarken düşmüştü! Sır perdesi aralandı: Bıçaklayan eşinden kaçıyormuş

Nevşehir balkondan düşüp yaşamını yitiren İpek Öncül'ün (35) ölümündeki sır perdesini konuşuyor. Cinayette oklar, kocası Mustafa Öncül'ü (37) gösterdi. Mustafa Öncül'ün eşini bıçakladığı, eşinin kaçmaya çalışırken balkondan düştüğü ortaya çıktı.

Cani kocadan kaçarken düşmüştü! Sır perdesi aralandı: Bıçaklayan eşinden kaçıyormuş

Nevşehir’de, eşi Mustafa Öncül tarafından bıçaklandıktan sonra kaçmaya çalışırken 4’üncü kattaki evlerinin balkonundan düştüğü öne sürülen İpek Öncül yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan Mustafa Öncül, tutuklandı.

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BALKONDAN DÜŞTÜ, KURTARILAMADI

Olay, 15 Mayıs akşam saatlerinde 350 Evler Mahallesi Ali Dirikoç Bulvarı’ndaki bir apartmanda meydana geldi. 1 çocuk annesi İpek Öncül 4’üncü kattaki evlerinin balkonundan düştü. Komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Öncül’ün yaşamını yitirdiği belirlendi. İpek Öncül’ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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BIÇAKLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, İpek Öncül’ün bıçaklandığını belirledi. Ekipler bunun üzerine Öncül’ün eşi Mustafa Öncül’ü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Mustafa Öncül, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. İpek Öncül’ün eşi Mustafa Öncül tarafından bıçaklandığı, kaçmaya çalışırken de balkondan düşüp yaşamını yitirdiği üzerinde durulduğu belirtildi.

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Bu arada Mustafa Öncül ile İpek Öncül çifti arasında son zamanlarda tartışmalar yaşandığı bildirildi. Mustafa Öncül’ün intihar edeceğini söyleyerek silah temin etmeye çalıştığı iddia edildi. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Nevşehir
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