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Canik'te kokarcayla ilaçlı müdahale

17.03.2025 16:19
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Samsun'un Canik Belediyesi, kahverengi kokarca böceğine karşı ilçe genelinde ilaçlama çalışmaları sürdürüyor.

Canik'te kokarcayla ilaçlı müdahale

Canik Belediyesi, tarımsal üretime zarar veren kahverengi kokarca böceğine karşı ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. İlçe genelinde kahverengi kokarca böceğinin kışlak olarak belirlediği alanlarda ilaçlama çalışmalarını gerçekleştirmeyi sürdüren belediye ayrıca, ahır ve ağılları da ilaçlıyor. Canik Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarıyla kahverengi kokarca böceğinin tarımsal üretimdeki zararının önüne geçilmesi hedefleniyor. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede öncelikli olarak belirlenen 29 mahallede ilaçlama çalışmalarını tamamladıklarını, diğer mahallelerde ilaçlama çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürdüklerini belirtti.

Kahverengi kokarca böceğine karşı ilaçlama çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiklerini kaydeden Başkan İbrahim Sandıkçı, "İlçemizde tarımsal üretime zarar veren kahverengi kokarca böceğine karşı ilaçlama çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Öncelikli olarak belirlediğimiz 29 mahallemizde ilaçlama çalışmalarımızı tamamladık. Diğer mahallelerimizde de ilaçlama çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Kahverengi kokarca böceğinin kışlak dönemi sonrası üremesini ve tarımsal verimliliğe olan zararının önüne geçmek adına ilçemizde ilaçlama çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Canik
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