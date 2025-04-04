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Canik'te semt pazarlarına denetim

04.04.2025 13:41
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Samsun’un Canik Belediyesi, ilçede kurulan semt pazarlarına yönelik denetimlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Canik'te semt pazarlarına denetim

İlçede kurulan semt pazarlarını kontrol altında tutan Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar tezgâhlarında satışa sunulan ürünleri kontrol ediyor. İlçe halkının sağlığı ve güvenli bir şekilde pazar alışverişlerini gerçekleştirebilmeleri için semt pazarlarında kurulan tezgâhları sıkı bir şekilde denetleyen zabıta ekipleri, uygunsuz şartlarda satış yapılmasına müsaade etmiyor. Zabıta ekipleri, denetimlerde pazarcı esnafına uyması gereken kurallar hakkında da hatırlatmalar ve uyarılarda bulunuyor. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, halk sağlığı ve vatandaşların gıda güvenliği için, ilçede kurulan semt pazarlarına ve işletmelere yönelik denetimleri sürdürdüklerini söyledi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun Pazar
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