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'Canım' diye seslendiği ayıyı kayıt altına aldı, o anlar tebessüm ettirdi

Sivas'ta doğa gezisine çıkan bir vatandaş, 'canım' diye seslendiği bir ayıyı görüntüledi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

'Canım' diye seslendiği ayıyı kayıt altına aldı, o anlar tebessüm ettirdi

Olay, Sivas Zara-Şerefiye yolu üzerinde meydana geldi. Doğa gözlemi yapmak amacıyla bölgeye giden Erhan Güler, bir kayanın dibinde hareketlilik fark etti. Elindeki dürbün ile kayalıklara baktığında ise bir ayının olduğunu gördü. Ayıya 'canım' diye seslenen Güler, o anları cep telefonu ile saniye saniye kaydetti. Görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan Güler, büyük beğeni topladı.

"KAYANIN DİBİNE YAVRULAMIŞTI"

Erhan Güler, gözlem yaptığı esnada ayıları gördüğünü belirterek, "Kayalıkların olduğu alanda bir ayının olduğunu fark ettim. Daha sonrasında ayının, 3 tane yavrusu olduğunu gördüm. Bir haftadır burada gözlem yapıyorum. Ayı, kayanın dibine yavrulamıştı. Gözlem yapmak için buraya gelip gidiyorum" dedi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sivas
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