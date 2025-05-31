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Canını hiçe saydı, otoyolda kaza olmasın diye plastik parçaları topladı

Bolu'da, duyarlı bir vatandaş otoyol üzerinde kazaya sebebiyet vermemesi için, araç tamponu ve plastik parçalarını canını hiçe sayarak topladı.

Canını hiçe saydı, otoyolda kaza olmasın diye plastik parçaları topladı

Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu üzerinde aracıyla seyir halinde olan Mahmut Alan isimli sürücü, otomobilini emniyet şeridinde durdurarak aracından inip yanındaki Mücahid Aktaş isimli vatandaş ile yolun ortasında ve sağ şeridi üzerinde bulunan araç tamponu ve plastik parçaları topladı. Seyir halinde olan diğer sürücülerin kaza yapmamaları için kontrollü bir şekilde yol üzerindeki araçlardan kopan parçaları tek tek topladıktan sonra tekrar otomobiline bindi.

Lastik parçalarını toplandığı anı sosyal medya hesabında paylaşan Alan, "Haberlerde birçok kez insanların lastik kaplama parçaları ve buna benzer nesneler yüzünden kaza yaparak hayatlarını kaybettiklerini üzülerek izliyoruz. Ben yaklaşık 12 senedir otoyolda gördüğüm engelleri çok çok dikkat ederek bütün tedbirleri alarak yanımdaki kişilerle birlikte hareket ederek yol kenarına kaldırıyorum. İnsanlar böyle engelleri gördüklerinde mutlaka çok dikkat ederek hareket etmeli" ifadelerini kullandı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Bolu
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