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Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner gözaltına alındı

CHP'li Çankaya Belediyesi'ne yönelik sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Güner, yurda dönüşünde havalimanında gözaltına alındı.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de yer aldığı 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner gözaltına alındı 1

BELEDİYEDE ARAMA YAPILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında, hakkında "suç örgütü kurma", "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltı kararı verilen şüphelilerin adreslerinde arama, el koyma işlemi yapıldı.

Operasyon kapsamında sabah erken saatlerde Çankaya Belediyesi'nde polis ekiplerince arama yapıldı.

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

Yurt dışında bulunan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner gözaltına alındı 2

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çankaya Belediyesi
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