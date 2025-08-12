Çankırı'da aranan 117 şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 28 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan 117 şahıs ve 26 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan operasyon ve denetimlerde, "nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemleri kullanarak işlemek" suçundan 3 şahıs, "taksirle yangına neden olma" suçundan 7 şahıs, "mala zarar verme" suçundan 10 şahıs, "kasten yaralama" suçundan 5 şahıs, "tehdit ve hakaret" suçundan 11 şahıs, "evden hırsızlık" suçundan 2 şahıs, "dolandırıcılık" suçundan 4 şahıs 6136 sayılı "kanuna muhalefet" suçundan 2 şahıs, "hırsızlık" suçundan 4 şahıs, "yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme" suçundan 1 şahıs, "ülkeye yasa dışı yollarla giriş" suçundan 1 şahıs, "hakkı olmayan yere tecavüz" suçundan 3 şahıs, "taksirle yaralama" suçundan 4 şahıs, "mala zarar verme" suçundan 5 şahıs ile "tehdit ve hakaret" suçundan 23 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, "hükümlü ve tutuklunun kaçması, konut dokunulmazlığının ihlali ve adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçlarından 29 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası ile aranan şahıs ekipler tarafından yakalanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Gözaltına alınan 117 şahıstan 7'si çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır