Çankırı’da aranan 118 şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 11-25 Ağustos tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan 118 şahıs ile 3 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan aramalarda ise 7,3 gram esrar, 1 adet kök kenevir, 138,18 gram sentetik kannobinoid, ve 31 adet ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan 118 şahıstan 8’i tutuklandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı. Yapılan trafik denetimlerinde ise 209 araç trafikten men edilirken 2 bin 616 araç sürücüsüne toplamda 8 milyon 133 bin 312 TL cezai işlem uygulandı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır