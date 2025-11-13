HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Çankırı'da aranan 50 şahıs yakalandı

Çankırı'da jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 50 şahıs yakalandı.

Çankırı'da aranan 50 şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 3-9 Kasım tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, haklarında yakalama kararı bulunan 50 şahıs ve 8 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 3'ü tutuklandı.

Ayrıca, 2 narkotik, 1 kaçakçılık operasyonunda 8 şahıs hakkında işlem tesis edilip yapılan operasyon ve denetimlerde 8 gram bonzai, 276,24 gram sentetik kannobinoid, 9,34 gram metamfetamin, 526 gram esrar, 84 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Trafik denetimlerinde ise 110 araç trafikten men edilirken bin 384 araç sürücüsüne toplamda 5 milyon 691 bin 29 TL cezai işlem uygulandı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kafes avcılığı yapan şahıs suçüstü yakalandı: 20 bin TL cezaKafes avcılığı yapan şahıs suçüstü yakalandı: 20 bin TL ceza
Kütahya'da trafik kazası: 7 yaralıKütahya'da trafik kazası: 7 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Çankırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çıplak haldeydi... Mesajları silmiş, numarayı değiştirmiş

Çıplak haldeydi... Mesajları silmiş, numarayı değiştirmiş

Balıkesir beşik gibi! 5 dakika içinde 4 üzeri 3 deprem....

Balıkesir beşik gibi! 5 dakika içinde 4 üzeri 3 deprem....

Galatasaray'da ilk hedef: Lookman! Osimhen'den sonra 2.rekor geliyor...

Galatasaray'da ilk hedef: Lookman! Osimhen'den sonra 2.rekor geliyor...

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Faiz indirimi sürprizi: Erdoğan imzaladı!

Faiz indirimi sürprizi: Erdoğan imzaladı!

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.