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  4. Çankırı'da feci kaza! 6 yaralı

Çankırı'da feci kaza! 6 yaralı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
06.03.2025 22:12
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Çankırı’da iki otomobilin çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çankırı'da feci kaza! 6 yaralı

Kaza, Çankırı-Yapraklı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki otomobil çarpıştığı kazada M.Ö., K.D. M.D., N.A., M.D. ve H.İ.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza mahallinde incelemelerde bulunan ekipler, araçları çekici yardımıyla olay yerinden kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Çankırı
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