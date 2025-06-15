HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Çankırı'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Çankırı'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kazada hayati tehlike bulunmadığı öğrenildi.

Çankırı'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Begüm Özkaynak

İsmail T. (58) idaresindeki 06 AGJ 144 plakalı otomobil, Orta-Şabanözü kara yolu Orta Mezarlığı mevkisinde Nuray B. (34) yönetimindeki 06 NB 076 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan, Hanife T. (52), Yeter Aleyna T. (25), Büşra B. (33) ve Nurettin B. (49) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

(AA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Peru'da deprem! Ölü ve yaralılar varPeru'da deprem! Ölü ve yaralılar var
Iğdır'da dökülen çöpler alev aldı! Elektrik direği yandıIğdır'da dökülen çöpler alev aldı! Elektrik direği yandı

Anahtar Kelimeler:
Çankırı kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
SON DAKİKA | Trabzon'un Çaykara ilçesinde 75 kişilik grup kayboldu! Ekipler seferber oldu

SON DAKİKA | Trabzon'un Çaykara ilçesinde 75 kişilik grup kayboldu! Ekipler seferber oldu

Bursa'da kahreden olay! Öldürülmeden önce bunu paylaşmış

Bursa'da kahreden olay! Öldürülmeden önce bunu paylaşmış

Hakan Çalhanoğlu’nun babasından olay yaratan paylaşım!

Hakan Çalhanoğlu’nun babasından olay yaratan paylaşım!

Alvaro Morata rest çekti! Galatasaray'dan ayrılıyor!

Alvaro Morata rest çekti! Galatasaray'dan ayrılıyor!

SON DAKİKA| İsrail-İran savaşında 3. gün! İsrail yeni saldırı dalgası başlattı! İran'dan jet yanıt: Hayfa'da ortalık yangın yerine döndü

SON DAKİKA| İsrail-İran savaşında 3. gün! İsrail yeni saldırı dalgası başlattı! İran'dan jet yanıt: Hayfa'da ortalık yangın yerine döndü

Polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti

Polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.