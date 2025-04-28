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Çankırı'da kule vinçten düşen işçi hayatını kaybetti

Çankırı'da hastane inşaatında dengesini kaybederek kule vinçten düşen işçi hayatını kaybetti.

Çankırı'da kule vinçten düşen işçi hayatını kaybetti

Olay, Kırkevler Mahallesi Çankırı-Kastamonu karayolu üzerinde yapımı devam eden Devlet Hastanesi inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yükseltme işlemi için kule vince çıkan Mehmet Kızılkaya (54), dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten aşağı düştü.

Ağır yaralanan Kızılkaya'yı gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine UMKE, AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı işçi, Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Kızılkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Çankırı
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