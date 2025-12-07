Çankırı’da sonbahar ve kış aynı karede

Çankırı’nın Ilgaz ilçesi doğal güzelliğiyle mest ediyor. Karla beyaza bürünen Ilgaz Dağı ile renk cümbüşünün yaşandığı ormanlar kartpostallık manzaralara sahne oluyor. İki mevsimin buluştuğu Ilgaz ilçesi fotoğraf tutkunlarını cezbediyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır