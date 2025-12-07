Çankırı’da sonbahar ve kış aynı karede

Çankırı’da sonbahar ve kış mevsiminin aynı karede buluşmasıyla ortaya çıkan manzara mest etti
07.12.2025 15:31
Çankırı’nın Ilgaz ilçesi doğal güzelliğiyle mest ediyor. Karla beyaza bürünen Ilgaz Dağı ile renk cümbüşünün yaşandığı ormanlar kartpostallık manzaralara sahne oluyor. İki mevsimin buluştuğu Ilgaz ilçesi fotoğraf tutkunlarını cezbediyor.
