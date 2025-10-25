Çankırı'da trafik kazası! 9 yaralı

Kaza, Çankırı-Yapraklı karayolu Tuzlu Bağları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yapraklı istikametinde seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, karşı yönden gelen hafif ticari araç ile çarpıştı. Çankırı yönüne ilerleyen bir başka otomobil de kaza yapan otomobile çarptı.

9 KİŞİ YARALANDI

Kazada araçlarda bulunan A.K., E.G., A.K., N.E., F.E., G.K., G.Y., A.S. ve S.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan A.S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

