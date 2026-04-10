Çankırı için zirai don uyarısı

Çankırı’da 10-14 Nisan tarihleri arasında beklenen zirai don sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji’den Çankırı için 10-14 Nisan tarihleri arası için zirai don tahmininde bulunuldu. Konuyla ilgili yapılan çıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, Cuma gece saatlerinden Pazartesi sabah saatlerine kadar Bolu, Karabük, Çankırı ve Kırıkkale il genelinde hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır. Özellikle gece ve sabah saatlerinde etkili olması beklenen zirai don tehlikesine karşı başta üretici çiftçiler, ve vatandaşların kendi bulundukları bölge için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı güncel sıcaklık tahminlerini takip ederek dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

