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Çankırı’da tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Çankırı’nın Atkaracalar ilçesinde, tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Çankırı’da tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, sabah saatlerinde Çankırı’nın Atkaracalar ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan Bayraktar (53) idaresindeki otomobil, yol kenarında park halindeyken yola çıkmak isteyen H.A. yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Atkaracalar Devlet Hastanesine kaldırılan Erkan Bayraktar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çankırı’da tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti 1

Çankırı’da tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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