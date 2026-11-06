İzmir’de kamyonun altında kalan yaya hayatını kaybetti

Kaza, saat 11.30 sıralarında Fevzipaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.B. yönetimindeki kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Armağan Zafer Sunar’a (60) çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin altında sürüklenen Sunar ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Sunar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni, olay yerindeki savcılık incelemesi sonrası İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sürücü N.B. polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır