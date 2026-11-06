HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trafoda akıma kapılan 25 yaşındaki işçi yaralandı

Eskişehir’de elektrik trafosunda meydana gelen patlama sonucu akıma kapılan 25 yaşındaki işçi yaralandı.

Trafoda akıma kapılan 25 yaşındaki işçi yaralandı

Odunpazarı ilçesi 75. Yıl Mahallesi’nde bulunan Sanayi Sitesi’ndeki Elazığ Sokak üzerindeki bir trafoda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafo içinde çalışma yaptığı iddia edilen 25 yaşındaki elektrik işçisi Ö.Ş., elektrik akımına kapılarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Vücudunda yanıklar oluştuğu öğrenilen yaralı işçi, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi yanık merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Trafoda akıma kapılan 25 yaşındaki işçi yaralandı 1

Trafoda akıma kapılan 25 yaşındaki işçi yaralandı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nişan yolunda kaza: Motor kurye yaralandıNişan yolunda kaza: Motor kurye yaralandı
İstanbul semalarında ilginç manzaraİstanbul semalarında ilginç manzara

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Saldırganın görüntüsü ortaya çıktı! Katil sağ olarak yakalandı

Saldırganın görüntüsü ortaya çıktı! Katil sağ olarak yakalandı

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! İşte hakkındaki suçlamalar

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! İşte hakkındaki suçlamalar

(Özet) Celtic - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Celtic - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Derin dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu! 'Gecelikle gelmiş'

Derin dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu! 'Gecelikle gelmiş'

Benzinden sonra motorine indirim geliyor! Tarih belli oldu

Benzinden sonra motorine indirim geliyor! Tarih belli oldu

Emeklilerle ilgili yeni çalışma! Bakan Şimşek duyurdu: Yaş ve prim öne çıkacak

Emeklilerle ilgili yeni çalışma! Bakan Şimşek duyurdu: Yaş ve prim öne çıkacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.