İstanbul semalarında ilginç manzara

İstanbul semalarında etkili olan yoğun bulut tabakası, kentin üzerinde farklı görüntüler ortaya çıkardı. Sarıyer’den kaydedilen görüntülerde, kara bulutların gökyüzünün büyük bölümünü kapladığı görüldü. Bulutların kapladığı bölgelerde hava karanlık bir görünüme bürünürken, hemen yakınındaki bölgelerde ise mavi gökyüzü ve güneş ışınları dikkat çekti.

İstanbul semalarında etkileyici manzara

Havadan görüntülenen manzarada, bir tarafta yoğun kara bulutlar gökyüzünü kaplarken diğer tarafta güneş ışınlarının bulutların arasından süzülmesi dikkat çekti. İstanbul semalarında aynı anda ortaya çıkan iki farklı hava manzarası, gökyüzünde etkileyici görüntüler oluşturdu.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır