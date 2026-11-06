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İstanbul semalarında ilginç manzara

İstanbul’da gökyüzünü kaplayan yoğun kara bulutlar ilginç manzaralar oluşturdu. Sarıyer’den havadan çekilen görüntülerde, İstanbul’un bir bölümünün kara bulutlarla kaplandığı, diğer bölümünde ise güneşli havanın etkisini sürdürdüğü görüldü. Gökyüzünde oluşan bulut kümelerinin oluşturduğu etkileyici manzara havadan görüntülendi.

İstanbul semalarında ilginç manzara

İstanbul semalarında etkili olan yoğun bulut tabakası, kentin üzerinde farklı görüntüler ortaya çıkardı. Sarıyer’den kaydedilen görüntülerde, kara bulutların gökyüzünün büyük bölümünü kapladığı görüldü. Bulutların kapladığı bölgelerde hava karanlık bir görünüme bürünürken, hemen yakınındaki bölgelerde ise mavi gökyüzü ve güneş ışınları dikkat çekti.

İstanbul semalarında etkileyici manzara
Havadan görüntülenen manzarada, bir tarafta yoğun kara bulutlar gökyüzünü kaplarken diğer tarafta güneş ışınlarının bulutların arasından süzülmesi dikkat çekti. İstanbul semalarında aynı anda ortaya çıkan iki farklı hava manzarası, gökyüzünde etkileyici görüntüler oluşturdu.

İstanbul semalarında ilginç manzara 1

İstanbul semalarında ilginç manzara 2

İstanbul semalarında ilginç manzara 3

İstanbul semalarında ilginç manzara 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul
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