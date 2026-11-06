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Nişan yolunda kaza: Motor kurye yaralandı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde meydana gelen kazada otomobille çarpışan motor kurye yaralandı.

Nişan yolunda kaza: Motor kurye yaralandı

Kaza, Karayaka Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erbaa’dan Karayaka yönünde seyreden C.A. idaresindeki motosiklet, köprüye geçmek üzere sola dönüş yapmak istediği sırada, aynı yönde ilerleyen A.K. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan motosikletin sürücüsü yolun alt kısmındaki çalılıklara savruldu. Kontrolden çıkan otomobil ise yol kenarındaki duvara çarparak durabildi.
Kazada motor kurye C.A. yaralanırken, otomobilde bulunan kişilerin kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi. Yaralı kurye, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan otomobildeki çiftin nişan hazırlıkları kapsamında yola çıktıkları öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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