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Çankırı’daki orman yangınında 40 hektar alan zarar gördü

Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangınında 40 hektar alanın zarar gördüğü tespit edildi.

Çankırı’daki orman yangınında 40 hektar alan zarar gördü

Olay, 10 Temmuz günü akşam saatlerinde Çankırı’nın Ilgaz ilçesine bağlı Yuvasaray ve Çeltikbaşı köyü arasında bulunan ormanlık alanda çıktı. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye, Çankırı, Kastamonu, Ankara ve Kırıkkale’den çok sayıda orman, itfaiye, AFAD ekipleri ile su tankerleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler gece boyunca yangına müdahaleyi sürdürdü. Sabah saatleri itibarıyla ili yangın söndürme helikopteriyle de söndürme çalışmalarına destek verildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın dün sabah saatleri itibarıyla kontrol altına alındı.

Yangın bölgesindeki soğutma çalışmaları devam ederken, ekipler tarafından başlatılan incelemeler de sürüyor. Yapılan hasar tespit çalışmalarında ise yaklaşık 40 hektar alanın zarar gördüğü belirlendi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çankırı
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