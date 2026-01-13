HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Canlarını hiçe sayıp hırsızlık yaptılar: Bir mahalleyi 3 gün elektriksiz bıraktılar

Hatay’ın Antakya ilçesinde 2 hırsızın ellerindeki demir kesme makasıyla yer altındaki elektrik kablolarını çaldıkları anlar kameraya yansıdı. Hırsızların kabloları çalması nedeniyle 3 gün elektriksiz kalan Bağrıyanık Mahallesi’nin Muhtarı Oktay Sağlam, hırsızların bir an önce bulunup cezalarını çekmesini istediklerini söyledi.

Canlarını hiçe sayıp hırsızlık yaptılar: Bir mahalleyi 3 gün elektriksiz bıraktılar
Çiğdem Sevinç

Antakya ilçesi Bağrıyanık Mahallesi’nde vatandaşların elektrik ihtiyacını sağlamak amacıyla yer altından tesisat döşendi. Akşama kadar süren çalışmaların ardından yer altında döşenen kabloların üzeri kapatıldı. Sabaha karşı mahalleye gelen 2 şahıs, ellerindeki makaslarla yer altından olan elektrik kablolarını keserek çaldı.

Canlarını hiçe sayıp hırsızlık yaptılar: Bir mahalleyi 3 gün elektriksiz bıraktılar 1

ÇARPILMAYI BİLE GÖZE ALDILAR

Elektrik çarpılma tehlikesine aldırmadan makasla 30 metre kabloyu çalan 2 hırsızın o anları kameraya yansıdı. Kabloların çalınmasıyla mahalle 3 gün boyunca elektriksiz kalırken durumun yetkililere haber verilmesinin ardından bölgeye gelen yetkililer, yaptıkları çalışmalarla sorunu çözdü. Hırsızların kabloları çalması üzerine mahallenin 3 gün boyunca elektriksiz kaldığını ifade eden Muhtar Oktay Sağlam, hırsızların bir an önce yakalanarak cezalarını çekmelerini istediğini söyledi.

Canlarını hiçe sayıp hırsızlık yaptılar: Bir mahalleyi 3 gün elektriksiz bıraktılar 2

"SABAHA KARŞI HIRSIZLAR GELİP KABLOLARI ÇALMIŞLAR, HIRSIZLAR YÜZÜNDEN MAHALLEMİZ 3 GÜN BOYUNCA ELEKTRİKSİZ KALDI"

Hırsızların kabloları çalmasına tepki gösteren Muhtar Oktay Sağlam, "Burada yaklaşık 10 gün bir elektrik sorunumuz vardı. Bu sorunu çözmek için yetkililere bildirdik. Bizim mahalleye de yer altından kablo döşediler. Kabloyu döşediğimizin akşam vaktinde hırsızlar iki noktada, kablomuzu kestiler. Yaklaşık 30 metre kablomuzu çaldılar. Sabah yetkililere haber verdikten sonra anında müdahale ettiler. Elektrik sorunumuz çözüldü. Kazılan yerin dolgusunu yapmıştık. Kapattığımız yerlerde yağmur nedeniyle bazı yerlerde açılmalar vardı. Bu açılmaları hırsızlar bulup kabloları çaldılar. Hırsızların yüzünden mağdur olduk. Acilen bunlara bir çözüm bulunması istiyoruz. Ellerinde makaslarla kabloları kesip çalıyorlar. Sabah kabloları döşemeye başladık ve akşama kadar sürdü. Sabaha karşı hırsızlar gelip kabloları çalmışlar. Hırsızlar yüzünden mahallemiz 3 gün boyunca elektriksiz kaldı ve hala etkisi devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Canlarını hiçe sayıp hırsızlık yaptılar: Bir mahalleyi 3 gün elektriksiz bıraktılar 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hükümet harekete geçti! Yapay zekaya yaş sınırı geliyorHükümet harekete geçti! Yapay zekaya yaş sınırı geliyor
Gümüşhane’de kar 247 köy yolunu ulaşıma kapattıGümüşhane’de kar 247 köy yolunu ulaşıma kapattı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hırsız Hatay elektrik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Hepsi tutuklandı! Avukat 'kurye' çıktı

Hepsi tutuklandı! Avukat 'kurye' çıktı

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.