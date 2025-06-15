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CANLI | Füzeler peş peşe havalandı! İsrail'den de İran'dan da karşılıklı gözdağı: Kritik arşiv vuruldu, yeni harita ortaya çıktı

İsrail'i İran'ı hedef aldı, İran'dan sert karşılık geldi. Füzelerle geçen 3. gece de geride bırakıldı. İki ülke birbiri ardına açıklamalarda bulundu. İsrail, Tahran'ı hedef alan saldırıların tamamlandığını duyurdu. İran ise ihlallerin devam etmesi durumunda daha ağır karşılık verileceğini belirtti. İki ülke de kritik noktaları vurdu. İşte gerilimde son durum....

CANLI | Füzeler peş peşe havalandı! İsrail'den de İran'dan da karşılıklı gözdağı: Kritik arşiv vuruldu, yeni harita ortaya çıktı
Ufuk Dağ

İsrail ordusu, gece yarısı İran'dan İsrail'e yeni füze saldırıları başlatıldığını bildirdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail’in saldırılarına karşılık olarak başlatılan operasyona ilişkin yayınladığı bildiride, "Saldırı ve ihlallerin sürmesi halinde operasyonlar daha da ağır ve geniş kapsamlı şekilde devam edecektir" ifadeleri kullanıldı. Ardından İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran rejiminin nükleer silah programıyla bağlantılı olan Tahran'daki hedeflere ve yakıt depolarına yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı saldırı dalgasının tamamlandığı bildirildi.

İşte tüm dünyanın gözünü çevirdiği bölgede son durum...

02.15

"İHLALLER DEVAM EDERSE OPERASYONLAR AĞIRLAŞACAK"

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail’in saldırılarına karşılık olarak başlatılan operasyona ilişkin yayınladığı bildiride, "Saldırı ve ihlallerin sürmesi halinde operasyonlar daha da ağır ve geniş kapsamlı şekilde devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), İsrail’in saldırılarına karşılık olarak başlatılan "Gerçek Vaad 3" operasyonunun yeni dalgasına ilişkin bir bildiri yayınladı. Bildiride, Tel Aviv yönetimine ait askeri ve enerji altyapılarının çok sayıda insansız hava aracı (İHA) ve füze ile hedef alındığı belirtildi. DMO Bildirisinde, "Gerçek Vaad 3" operasyonunun saldırı niteliğindeki aşaması, Siyonist rejimin bugünkü saldırı ve provokasyonlarına yanıt olarak devam etmektedir. Bu çerçevede, rejime ait savaş uçağı yakıtı üretim tesisleri ile enerji temin merkezleri, çok sayıda insansız hava aracı (İHA) ve füze ile hedef alındı" ifadeleri kullanıldı.

Hava savunma sistemlerinin aktif olduğu belirtilen açıklamada, "Saldırı ve ihlallerin sürmesi halinde operasyonlar daha da ağır ve geniş kapsamlı şekilde devam edecektir. Ayrıca ülke genelinde konuşlu hava savunma ağı, şu ana kadar İsrail’e ait 3 seyir füzesi, 10 insansız hava aracı (İHA) ve onlarca mini İHA’yı tespit ederek etkisiz hale getirmiştir" denildi.

04.15

İSRAİL'DEN VATANDAŞLARINA ÇAĞRI

İsrail ordusu, İran'dan İsrail'in birçok bölgesine yeni füze saldırıları başlatıldığını duyurdu. İsrail ordusu, ülke genelindeki herkese sığınaklara yakın bölgelerden ayrılmama çağrısında bulundu.

Gece boyu devam eden balistik ve hipersonik füze saldırılarında birçok bölgede patlamalar yaşandı. Füzelerden bazısı Bat Yam kentindeki bir binaya da isabet etti. Kısmen yıkılan binanın enkazında hayatını kaybedenlerin ve enkaz altında kalanların olduğu öğrenildi. Kızıl Davut Yıldızı ve sivil savunma ekiplerinin enkazdaki arama-kurtarma çalışmalarının sürüyor.

Öte yandan, başkent Tel Aviv'in güneyindeki Rehovot kentinde bulunan Weizmann Bilim Enstitüsü de füzelerin hedefi oldu. Saldırısı sonrası enstitüde büyük çapta hasar meydana geldiği gözlendi.

06.30

İSRAİL: TAHRAN'I HEDEF ALAN SALDIRI TAMAMLANDI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran rejiminin nükleer silah programıyla bağlantılı olan Tahran'daki hedeflere ve yakıt depolarına yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı saldırı dalgasının tamamlandığı bildirildi.

İsrail’in İran’a saldırmasıyla başlayan askeri gerginlik tırmanırken, İsrail’den son saldırıları ile ilgili açıklama geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, İran rejiminin nükleer silah programıyla bağlantılı olan Tahran'daki hedeflere ve yakıt depolarına yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı saldırı dalgasının tamamlandığı bildirildi. "İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, İstihbarat Dairesi'nin hassas yönlendirmesiyle kısa süre önce Tahran'da bulunan İran'ın nükleer silah programı ile bağlantılı çeşitli hedeflere yönelik geniş çaplı bir saldırı dalgası gerçekleştirdi" denilen açıklamada, "Bu hedefler, İran rejiminin nükleer silah elde etme çabalarına katkı sağlayan unsurlar arasındaydı ve rejim bu yerlerde nükleer arşivini gizlemişti" ifadelerine yer verildi. Vurulan hedefler arasında "İran Savunma Bakanlığı karargâhı, İran’ın nükleer programından sorumlu olan Savunma İnovasyonu ve Araştırma Örgütü (SPND) karargâhı ve diğer bazı noktaların" yer aldığı iddia edildi.

02.01
İran Devlet televizyonu, Devrim Muhafızları'nın İsrail'in enerji altyapısının ve jet yakıtı üretim tesislerinin İran füze ve insansız hava aracı saldırılarıyla vurulduğunu söyledi.

PETROL RAFİNERİSİ HEDEF ALINDI

01.40
İran saldırısı, Hayfa bölgesinde yoğunlaşırken, İsrail basını saldırı sonucu 3 kişinin öldüğünü 13 kişinin ise yaralandığını bildirdi. İran devlet televizyonu, Hayfa'da bulunan petrol rafinerisinin hedef alındığını açıkladı.

01.30
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Tahran'ın Şehran semtinde bir petrol deposunun vurulmasından sonra çıkan yangın üzerine, "Tahran yanıyor" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail füze füze saldırısı
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