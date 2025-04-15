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Canlı yayın açıp dehşet saçtı: Annesine kızıp evi ateşe verdi! "Hepinizi satırla keseceğim"

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Antalya'da annesiyle tartışan bir genç, öfkesine yenilerek evini ateşe verdi. O anları canlı yayına alan 25 yaşındaki gencin görüntülerde satırla evdeki eşyaları parçaladığı ve "Hepinizi satırla keseceğim" dediği görüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde annesiyle tartışan bir şahıs, öfkesine yenilerek evini ateşe verdi. Yangında yaralanan olmazken, evin mutfak bölümünde maddi hasar meydana geldi.

SATIRLA ÖFKE SAÇTI

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Korkunç olay, gece saat 00.30 sıralarında Serik ilçesi Merkez Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın üçüncü katında meydana geldi. İddiaya göre, annesiyle tartışan 25 yaşındaki Samet Ö., tartışmanın ardından annesinin evden ayrılması üzerine eline aldığı satırla evdeki eşyaları parçaladı.

EVİ ATEŞE VERDİ

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Öfkesini alamayan Samet Ö., daha sonra evin mutfağını ateşe verdi. Dumanları fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

GÖZALTINA ALINDI

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Olayda şans eseri yaralanan olmazken, evin mutfak bölümünde maddi hasar oluştu. Polis ekipleri, evi ateşe verdiği belirlenen Samet Ö.'yü gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

'BEN YALNIZ MI KALACAĞIM?'

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Olayın görgü tanıklarından Ebubekir Burunsuz, "Aile arasında bir kavga meydana geldi. Kavganın ardından Samet Ö.'nün annesi evden çıkıp gidince, ‘Ben yalnız mı kalacağım?' diyerek evde bazı şeyleri kırmaya başladı. Daha sonra öfkesini alamayınca evi yakmış.

Evden dumanlar çıktığını gördük. Biz de itfaiyeye haber verdik. Şu anda müdahale ediyorlar. Şahsı polisler gözaltına aldı" dedi.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya satır
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