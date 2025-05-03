HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Canlı yayında duyurdu, çarpıcı iddia: "CHP'den 30 vekil istifa edecek, ara seçime gidilecek"

Katıldığı televizyon programında konuşan gazeteci Barış Yarkadaş, CHP'nin erken seçim için 'gönüllü istifa' formülü üzerinde çalıştığını iddia etti. Yarkadaş, "Erken seçim talebi erken dile getirildi. CHP’li 30 milletvekili sonbahara doğru istifa edecek" ifadelerini kullandı.

Canlı yayında duyurdu, çarpıcı iddia: "CHP'den 30 vekil istifa edecek, ara seçime gidilecek"
Mustafa Fidan

Erken seçim tartışmaları devam ederken gazeteci Barış Yarkadaş'tan çarpıcı bir iddia geldi. TGRT Haber ekranlarında konuşan Yarkadaş, CHP'de erken seçim için gönüllü istifaların olacağını vurgulayarak "Erken seçim talebi erken dile getirildi. CHP’li 30 milletvekili sonbahara doğru istifa edecek" dedi.

535856Image1

Taksim Meydanı programında konuşan gazeteci Barış Yarkadaş, erken seçim yapılması için gerekli olan TBMM'deki sandalye boşluğunun sağlanmasına yönelik CHP'de milletvekili istifalarının olacağını ifade etti.

cumhuriyet_halk_partisi_chp_cover

"CHP'DE ERKEN SEÇİM İÇİN 30 MİLLETVEKİLİ GÖNÜLLÜ İSTİFA EDECEK"

Yarkadaş şunları söyledi:

"Sonbahar aylarına doğru CHP'li 30 milletvekili TBMM'ye istifalarını verecek. Bu milletvekilleri CHP'nin çok güçlü olduğu yerlerden seçecek. Plana göre bu 30 sandalyenin boşalması ile ara seçime gidilecek. Böylelikle CHP, boşalan koltuklara daha güçlü şekilde gelerek iktidara 'Ben sadece yerel seçimlerde değil, genel seçimlerde de Türkiye'nin birinci partisiyim' diyecek. CHP, 'Derhal erken seçime gidelim, hem cumhurbaşkanlığı, hem de milletvekili seçiminin bir an önce yapalım' diyecek"

03 Mayıs 2025
03 Mayıs 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kamyonetin arkasına bağlayıp kilometrelerce koşturduKamyonetin arkasına bağlayıp kilometrelerce koşturdu
Netanyahu, Azerbaycan ziyaretini ertelediNetanyahu, Azerbaycan ziyaretini erteledi

Anahtar Kelimeler:
Barış Yarkadaş CHP erken seçim
En Çok Okunan Haberler
Önce paylaştı sonra sildi! İYİ Partili Mehmet Aslan'dan Sırrı Süreyya Önder açıklaması

Önce paylaştı sonra sildi! İYİ Partili Mehmet Aslan'dan Sırrı Süreyya Önder açıklaması

İYİ Partili Ayyüce Türkeş'e saldırı! Türkeş'ten açıklama

İYİ Partili Ayyüce Türkeş'e saldırı! Türkeş'ten açıklama

Victor Osimhen'den veda eder gibi açıklama! "Burada yaşadıklarımı asla unutmayacağım"

Victor Osimhen'den veda eder gibi açıklama! "Burada yaşadıklarımı asla unutmayacağım"

40 ilde şubesi var! Deposundan çıkanlar gündem oldu

40 ilde şubesi var! Deposundan çıkanlar gündem oldu

Sulama kanalındaki hareketsiz kişiye çevredekiler müdahale etti

Sulama kanalındaki hareketsiz kişiye çevredekiler müdahale etti

Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti! Cenaze programı da belli oldu

Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti! Cenaze programı da belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.