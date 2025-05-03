Canlı yayında duyurdu, çarpıcı iddia: "CHP'den 30 vekil istifa edecek, ara seçime gidilecek"

Erken seçim tartışmaları devam ederken gazeteci Barış Yarkadaş'tan çarpıcı bir iddia geldi. TGRT Haber ekranlarında konuşan Yarkadaş, CHP'de erken seçim için gönüllü istifaların olacağını vurgulayarak "Erken seçim talebi erken dile getirildi. CHP’li 30 milletvekili sonbahara doğru istifa edecek" dedi.

Taksim Meydanı programında konuşan gazeteci Barış Yarkadaş, erken seçim yapılması için gerekli olan TBMM'deki sandalye boşluğunun sağlanmasına yönelik CHP'de milletvekili istifalarının olacağını ifade etti.

"CHP'DE ERKEN SEÇİM İÇİN 30 MİLLETVEKİLİ GÖNÜLLÜ İSTİFA EDECEK"

Yarkadaş şunları söyledi:

"Sonbahar aylarına doğru CHP'li 30 milletvekili TBMM'ye istifalarını verecek. Bu milletvekilleri CHP'nin çok güçlü olduğu yerlerden seçecek. Plana göre bu 30 sandalyenin boşalması ile ara seçime gidilecek. Böylelikle CHP, boşalan koltuklara daha güçlü şekilde gelerek iktidara 'Ben sadece yerel seçimlerde değil, genel seçimlerde de Türkiye'nin birinci partisiyim' diyecek. CHP, 'Derhal erken seçime gidelim, hem cumhurbaşkanlığı, hem de milletvekili seçiminin bir an önce yapalım' diyecek"