Canlı yayında gündem olan anlar! İmamoğlu protestosunda Sunay Akın'a öğrenciden tepki: 'Bunlar gençlerin yanında değil"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başlatılan soruşturmalar kapsamında gözaltına alınmıştı. İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla birlikte vatandaşlar sokağa döküldü, protestolar gerçekleştirildi. Vatandaşlar İstanbul Saraçhane'deki İBB binası önünde beklemeye devam ederken birçok siyasi ve ünlü isim de vatandaşlarla birlikte Saraçhane'de yer aldı.

SUNAY AKIN'I TERSLEDİ!

Saraçhane'deki protestolara katılan isimlerden biri de Sunay Akın oldu. Akın, Halk TV'de konuşurken gençlerin yanında olduğunu söyledi. O sırada bir öğrenci, mikforonu alarak alıp tepki gösterdi.

"Bunlar gençlerin yanında falan değil. Kanallar bizleri göstermek yerine vekilleri gösteriyor. Bizler bunu kabul etmiyoruz" dedi. Ayrıca öğrenciler Sunay Akın'ın elinden megafonu aldı.