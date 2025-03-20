HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Canlı yayında gündem olan anlar! İmamoğlu protestosunda Sunay Akın'a öğrenciden tepki: 'Bunlar gençlerin yanında değil"

Canlı yayında gündem olan anlar! İmamoğlu protestosunda Sunay Akın'a öğrenciden tepki: 'Bunlar gençlerin yanında değil"

Jale Uslu Jale Uslu Muhabir
20.03.2025 19:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından binlerce vatandaş Saraçhane'ye akın etti. Siyasi ve ünlü isimler de protestolarda yer alırken Sunay Akın'a röportaj sırasında bir öğrenci tepki gösterdi.

Canlı yayında gündem olan anlar! İmamoğlu protestosunda Sunay Akın'a öğrenciden tepki: 'Bunlar gençlerin yanında değil"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başlatılan soruşturmalar kapsamında gözaltına alınmıştı. İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla birlikte vatandaşlar sokağa döküldü, protestolar gerçekleştirildi. Vatandaşlar İstanbul Saraçhane'deki İBB binası önünde beklemeye devam ederken birçok siyasi ve ünlü isim de vatandaşlarla birlikte Saraçhane'de yer aldı.

sarachane-2-m0nf_cover

SUNAY AKIN'I TERSLEDİ!

Saraçhane'deki protestolara katılan isimlerden biri de Sunay Akın oldu. Akın, Halk TV'de konuşurken gençlerin yanında olduğunu söyledi. O sırada bir öğrenci, mikforonu alarak alıp tepki gösterdi.

Ekran görüntüsü 2025-03-20 185943

"Bunlar gençlerin yanında falan değil. Kanallar bizleri göstermek yerine vekilleri gösteriyor. Bizler bunu kabul etmiyoruz" dedi. Ayrıca öğrenciler Sunay Akın'ın elinden megafonu aldı.

Ekrem İmamoğlu Operasyonu Haberleri
O ilde eğitime kar engeli! 17 ilçede okullar tatil edildiO ilde eğitime kar engeli! 17 ilçede okullar tatil edildi
Akhisar’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklamaAkhisar’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Anahtar Kelimeler:
ekrem imamoğlu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Arda Güler için ezeli rakip devreye girdi! Tam 55 milyon Euro'ya transfer her an bitebilir...

Arda Güler için ezeli rakip devreye girdi! Tam 55 milyon Euro'ya transfer her an bitebilir...

Ekrem İmamoğlu'nun yerine yeni isim getirildi

Ekrem İmamoğlu'nun yerine yeni isim getirildi

Bahçeli terör örgütüne bu kez tarih verdi

Bahçeli terör örgütüne bu kez tarih verdi

Gözaltındaki Ercan Saatçi ile ilgili 'WhatsApp detayını anlattı

Gözaltındaki Ercan Saatçi ile ilgili 'WhatsApp detayını anlattı

Vatandaşlar "Bütün teşkilatı yığ buraya" dedi, Özgür Özel bu cevabı verdi

Vatandaşlar "Bütün teşkilatı yığ buraya" dedi, Özgür Özel bu cevabı verdi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.