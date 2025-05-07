HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Canlı yayında oyun oynarken korku dolu anlar yaşadı! 'Ne yapacağımı şaşırdım' diyerek anlattı

Amasya’da cep telefonuyla canlı yayında oyun oynayan gencin önünde bulunduğu binanın üzerine yıldırım düştü. Patlama sesi ve görüntüler kameraya yansıdı.

Canlı yayında oyun oynarken korku dolu anlar yaşadı! 'Ne yapacağımı şaşırdım' diyerek anlattı
Begüm Özkaynak

Edinilen bilgiye göre, Beyazıtpaşa Mahallesi'nde akşam saatlerinde etkili olan yağış sonrası 5 katlı bir binanın çatısına yıldırım düştü. Binanın altındaki iş yerinin sahibi genç, o sırada cep telefonuyla canlı yayında oyun oynayıp çay içerken yıldırıma yakalandı.

canlii

Patlama sesiyle büyük korku yaşayan 27 yaşındaki Nurettin Gülünaz, "Gök gürledi. Ne yapacağımı şaşırdım. Yıldırım 10 metre kadar yakınına düştü" diye konuştu.

AW449525_01

"BÜYÜK BİR PATLAMAYLA KENDİMİZİ DIŞARI ATTIK"

Mahalleyi aydınlatan yıldırımın büyük bir gürültüye neden olduğunu anlatan mahalle muhtarı Ali Kanar da, "Büyük bir patlamayla kendimizi dışarı attık. Ortalık bir anda aydınlandı. Yıldırımın karşı binanın çatısına düştüğünü öğrendik. İtfaiye ekipleri de mahalleye geldi. Herhangi bir zarar yok" şeklinde konuştu.

AW449525_04

Yıldırımın etrafı aydınlattığı görüntüler iş yerlerinin kameraları tarafından da kaydedildi.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Macron'dan İsrail'e Suriye tepkisi!Macron'dan İsrail'e Suriye tepkisi!
Neler olduğunu 24 saat içinde öğreneceksinizNeler olduğunu 24 saat içinde öğreneceksiniz

Anahtar Kelimeler:
patlama Amasya Yıldırım Oyun gök gürültüsü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ali Koç Jose Mourinho kararını canlı yayında açıkladı! Gelen teklifi duyurdu...

Ali Koç Jose Mourinho kararını canlı yayında açıkladı! Gelen teklifi duyurdu...

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Güneşli havalar gidiyor sağanak yağmur geliyor!

Güneşli havalar gidiyor sağanak yağmur geliyor!

Trump gözünü dikmişti! ABD harekete geçti

Trump gözünü dikmişti! ABD harekete geçti

Sevgilisiyle birlikçe ağaca asılı cansız bedenleri bulundu

Sevgilisiyle birlikçe ağaca asılı cansız bedenleri bulundu

Yeni papa seçilemedi

Yeni papa seçilemedi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.