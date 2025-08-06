Canlı yayında tansiyon yükseldi... İYİ Partili Sunat ile AK Partili Akıakın birbirine girdi

Terörsüz Türkiye sürecinde gözler şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi ve yasal düzenlemelere çevrildi. TBMM'de komisyonun ilk toplantısı yapılırken; konunun değerlendirildiği HaberTürk canlı yayınında gergin anlar yaşandı.

"O SUSMAZSA BEN DAHA ÇOK BAĞIRACAĞIM"

Olaylar ve Görüşler programına katılan İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat ile AK Parti MDK Üyesi Aydoğan Ahıakın arasında tansiyon yükseldi. Sunat'ın, "O susmazsa ben daha çok bağıracağım" ifadesi dikkat çekti.

İkili arasında yaşanan diyalog şöyle:

Şenol Sunat: PKK ve uzantılarının hepsi silah bırakılacak denildi. Bir tiyatro seyrettik ve gözler göre göre suç işlendi. PKK'nın silah yakma şovunu izledik. Delil karartıldı. 30 kişi silahını yaktı Bir kere o silahlar yakılarak suç aleti yok edildi. Balistik inceleme engellendi. Terör propagandası da yapıldı. Daha önce Habur'da gördüğümüz rezaleti bir şekilde yine izledik. Artık bu millet bunları yemiyor.

Aydoğan Ahıakın: Yahu terör örgütünün silah bırakmasından neden bu kadar rahatsız olur bir milletvekili ben şaşırarak dinliyorum. Niye bu kadar rahatsız oluyorsunuz ya?

Şenol Sunat: Siz provokatör müsünüz?

Aydoğan Ahıakın: Siz hayatınızda Hakkari'ye Şırnak'a Diyarbakır'a gittiniz mi? Önce bi oraları İYİ Parti olarak gezin, ondan sonra bence değerlendirme yapın.

Şenol Sunat: Serap Hanım, o beyefendi susmazsa ben daha çok bağıracağım. Amacı beni susturmaksa ben susmam. Sırası gelince de ben onu konuşturmayacağım.

Aydoğan Ahıakın: Sizin ne haddinize o.