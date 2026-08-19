HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

'Çapinler' ve 'Sasunlu' gruplarına operasyon!

İçerik devam ediyor
Devrim Karadağ

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde “Çapinler” ve “Sasunlu” olarak bilinen gruplara yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 2024-2026 yılları arasında 30 ayrı silahlı olaya karıştıkları, toplam 617 adli kayıtlarının bulunduğu belirlendi. Operasyonlarda çok sayıda silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Reyhanlı’da güvenlik güçleri tarafından suç gruplarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında “Çapinler” ve “Sasunlu” gruplarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan incelemelerde, operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin 2024-2026 yılları arasında 30 ayrı silahlı olaya karıştıkları tespit edildi.

617 ADLİ KAYIT ORTAYA ÇIKTI

Şüpheliler hakkında yapılan incelemelerde toplam 617 adli kayıt bulunduğu belirlendi.

Ekiplerin teknik ve saha çalışmalarının ardından kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Çapinler ve Sasunlu gruplarına operasyon! 1

ADRESLERDE SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığı haber göre; belirlenen adreslerde gerçekleştirilen aramalarda çeşitli silah ve mühimmatın yanı sıra uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Çapinler ve Sasunlu gruplarına operasyon! 2

Operasyon kapsamında 16 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Çapinler ve Sasunlu gruplarına operasyon! 3

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmeleri bekleniyor.

Çapinler ve Sasunlu gruplarına operasyon! 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Plajda tesettürlü kadınları videoya alıp hakaret etti! Soruşturma başlatıldıPlajda tesettürlü kadınları videoya alıp hakaret etti! Soruşturma başlatıldı
Uyuşturucu alışverişine suçüstü: 2 gözaltıUyuşturucu alışverişine suçüstü: 2 gözaltı

Anahtar Kelimeler:
Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rasim Ozan Kütahyalı tahliye oldu

Rasim Ozan Kütahyalı tahliye oldu

Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak!

Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak!

Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı!

Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı!

Babasının attığı mesajı paylaştı! Sert uyarı dikkat çekti

Babasının attığı mesajı paylaştı! Sert uyarı dikkat çekti

Bitcoin’de tehlikeli hareketlilik: 575 gün sonra zirvede

Bitcoin’de tehlikeli hareketlilik: 575 gün sonra zirvede

SPK'nın fon rehberi çalışmaları tamamlandı! Haftaya duyurulacak

SPK'nın fon rehberi çalışmaları tamamlandı! Haftaya duyurulacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.