'Çapinler' ve 'Sasunlu' gruplarına operasyon!

Reyhanlı’da güvenlik güçleri tarafından suç gruplarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında “Çapinler” ve “Sasunlu” gruplarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan incelemelerde, operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin 2024-2026 yılları arasında 30 ayrı silahlı olaya karıştıkları tespit edildi.

617 ADLİ KAYIT ORTAYA ÇIKTI

Şüpheliler hakkında yapılan incelemelerde toplam 617 adli kayıt bulunduğu belirlendi.

Ekiplerin teknik ve saha çalışmalarının ardından kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

ADRESLERDE SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığı haber göre; belirlenen adreslerde gerçekleştirilen aramalarda çeşitli silah ve mühimmatın yanı sıra uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 16 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmeleri bekleniyor.