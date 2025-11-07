Çardak Havaalanında tatbikat! Uçak kaza kırım senaryosu canlandırıldı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Çardak İşletme Müdürlüğünde 2025 Yılı Acil Durum Tatbikatı gerçekleştirildi. Uçak kaza kırım senaryosunun canlandırıldığı tatbikatta yangın, arama kurtarma ve triyaj uygulamaları uygulamalı olarak anlatıldı. DHMİ itfaiye ekipleri, bomba imha ekipleri, AFAD ve sağlık ekiplerinin katılımıyla düzenlenen geniş kapsamlı kaza kırım tatbikatı, olası acil durum ve afet senaryolarına hazırlık amacıyla başarıyla gerçekleştirildi.

GERÇEK ACİL DURUM SENARYOSU CANLANDIRILDI

Kimyasal ve biyolojik radyasyon ile nükleer risklere karşı alınacak tedbirlerin uygulandığı tatbikatta, senaryo gereği gerçekleştirilen triyaj ve hasta nakil uygulamaları yapıldı. Gerçek bir acil durum senaryosuna uygun şekilde planlanan ve yürütülen tatbikat, kurumlar arası iş birliğinin önemini bir kez daha ortaya koyarken, katılımcı kurumların acil durumlara yönelik koordinasyon ve müdahale kabiliyetlerinin artırılmasına önemli katkı sağladı.Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır