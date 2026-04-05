Çarpmamak için kaçtı, başka araca çarptıı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde meydana gelen kazada, ani manevra yapan aracı fark eden motosiklet sürücüsü park halindeki araca çarptı; yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Menteşe ilçesi Şehit Özden Aşınmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Kazada bir motosiklet sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Görkem Sokak’tan caddeye çıkan bir aracı son anda fark eden 48 EA 251 plakalı motosiklet sürücüsü, çarpışmamak için manevra yaptı. Kontrolünü kaybeden sürücü, yol kenarında park halinde bulunan araca çarptı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

