Çarptığı araca levye ile saldırdı, giderken ışıklı çiçek buketi bıraktı

Olay, dün gece saatlerinde Yarımca Mahallesi Tolga Sokak'ta meydana geldi. M.A. idaresindeki cip, sokakta park halinde bulunan iki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobillerden biri yaklaşık 1-2 metre sürüklenirken, diğeri ise 8-10 metre geriye itilerek kaldırıma çıktı. Vatandaşların bağırmasına aldırış etmeyen sürücü, çarptığı otomobillerden birinin yanına giderek araçtan aldığı levye ile arka camını kırdı, tekmeledi. Ardından kendi aracının plakasını sökerek bagajına atan M.A., yeniden olay yerine gelerek camını kırdığı otomobilin üzerine ışıklı bir çiçek buketi bıraktı ve olay yerinden uzaklaştı. Bu ilginç anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili tutanak tutulurken, mağdur vatandaşlar karakola giderek şikayetçi oldu. Yakalanan M.A.'nın alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şahıs, adliyeye sevk edildi.

"ARACIN ÜZERİNE IŞIKLI BİR ÇİÇEK BUKETİ BIRAKTI"

Olayda otomobili zarar gören Hakan Savaş, yaşananları anlattı. Savaş, "Dün gece geç saatlerde ses duydum. Eşim beni uyandırdı. Dışarıda bir aracın araçlara çarptığını, bizim aracımıza vurduğunu ve çarpıp sürükleyerek 1-2 metre geriye götürdüğünü söyledi. Pencereyi açtığımda aracın, komşumuzun gri renkli aracına çarptığını gördüm. Aracı 8-10 metre sürükleyerek kaldırıma çıkardı. Biz o sırada bağırıyorduk. Elimizde kanıt olsun diye telefonla kayda başladım. Buna rağmen şahıs yaptıklarına devam etti. Daha sonra çarptığı aracın biraz ilerisinde durdu, aracından levye çıkartarak gitti ve araca saldırdı. Camlarını kırdı, tekme attı. Ardından aracın plakasını söküp bagajına attı. Daha sonra tekrar geri geldi ve aracın üzerine ışıklı bir çiçek buketi bıraktı. Tüm bağırmalarımıza rağmen olay yerinden uzaklaştı" dedi.

"İFADESİNDE, 'PARK YERİNDEN ÇIKAMADIM' DEDİĞİ SÖYLENİYOR"

İhbar üzerine adrese polis ekiplerinin sevk edildiğini ifade eden Savaş, "Tutanak tutuldu. Karakolda şikayetçi olduk. Şahıs daha sonra yakalandı ve alkollü olduğu ortaya çıktı. Daha önce de alkolden ehliyetinin alındığını öğrendik. Duyduğumuz bilgilere göre ifadesinde 'Park yerinden çıkamadım' dediği söyleniyor ancak bir insan park yerinden çıkamadığında sağa sola saldırmaz. En kötü ihtimalle 112'yi arar. Bunun alkolün etkisiyle yapılmış bir davranış olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"ARACIMIZDA 160 BİN TL HASAR VAR"

Mağdur olduklarını vurgulayan Savaş, "Serviste yapılan hasar tespitinde aracımda 160 bin liralık hasar olduğu söylendi. Mahkeme sürecinde uzlaşmaya açığım. Zararım karşılanırsa davamdan vazgeçebilirim. Benim için önemli olan mağduriyetimin giderilmesi. Bu araç eşimin işe gidip geldiği araç. Mağdur durumdayız. Şikayetçiyiz, konuyu avukatımıza bildirdik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır