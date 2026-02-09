Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan AK Parti'ye katılacak mı? Ömer Çelik açıkladı: "Böyle bir gündemimiz yok"

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı bitti. Toplantının ardından parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

Çelik yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Deprem bölgesi kısa bir süre içerisinde toparlandı. Milletimizin, bir kez daha çeşitli felaketlerle karşı karşıya kalsa da asla tökezlemeyeceği, devletimizin asla yenilmeyeceği bir kez daha gösterilmiş oldu. Elbette o hatıraları unutmuyoruz. O büyük acının ardından tek tek vatandaşlarımıza ulaşmak için devlet ve hükümet ilk andan itibaren yoğun bir faaliyet yürüttü. Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren o günün ardından her toplantımızda bu konuyu gündeminde tuttu ve en yakın şekilde takip etti. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Bey mesaisinin büyük bir kısmını bölgede geçirdi ve büyük bir gayretle çalıştı. Bütün ekiplerimiz, bütün işçilerimiz ve bütün kardeşlerimizin emeğiyle bugün bu sonuca ulaşılmış oldu. İnşallah daha ileri safhalara da geleceğiz.

ÖZEL'E TEPKİ: "BU YIL DÖNÜMÜNDE BİR KEZ DAHA ENKAZ ALTINDA KALDI"

Tabii o zamanı hatırlayın, bir yandan felaketle uğraşırken bir yandan da dezenformasyonla ve yalanlarla mücadele ediyorduk. Maalesef çok ucuz ve üzücü hırsızlık ile yağma olayları yaşandı. Bütün bunlarla hep beraber mücadele edildi ve bütün dünyanın gözü önünde bu mücadele başarıyla verildi. Bu yıl dönümünde en üzücü olaylardan biri ise CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in kullandığı üslup ve söylediği sözlerdi. Burada yapılanları gölgelemeye ve lekelemeye çalışan bir üslup içerisinde, kendilerine ait belediyelerin katkılarını anlatmaya çalışırken aslında bunların birçoğunun katkı olmadığını itiraf eden sözler ortaya koydu. Oysa Türkiye Cumhuriyeti Devleti merkezi yönetimiyle, belediyeleriyle bir bütündür ve bununla ilgili bir ayrım söz konusu değildir. Hangi sivil toplum örgütü olursa olsun, hangi partiden belediye olursa olsun, hangi kurum ya da hangi vatandaşımız olursa olsun bu koşturması ve iştenliği her zaman takdiri, saygıyı ve teşekkürü hak eder. Ancak Sayın Özgür Özel'in üslubuna, burada yaptığı konuşmalara ve hakikatleri görmezden gelme gayretine hep şahit olduk. Orada CHP yönetiminin söylemi ve zihniyeti bu yıl dönümünde bir kez daha enkaz altında kaldı.

Yoğun bir Ramazan faaliyeti yürüteceğiz. Teşkilat başkanımız yapılacak faaliyetlerle ilgili bir sunum yaptı. Sunumu MYK'da onay aldı. Ramazan ayı boyunca Suriye'deki kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız.

"BELİRSİZLİK ÇAĞI HERKES TARAFINDAN TESCİL EDİLMİŞ OLDU"

İlk defa bu sene Davos'ta neoliberal düzenin elitleri bu düzenin yanlış gittiğini itiraf eden söylemlerde, açıklamalarda bulundu. Belirsizlik çağı herkes tarafından tescil edilmiş oldu. Bunun en büyük berraklaştırıcısı Gazze'de ortaya konulan çifte standart oldu. Gazze ile ilgili mücadelemize kesintisiz, güçlü şekilde devam edeceğiz.

"BİZİ YOLUMUZDAN ÇEVİRMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

İsrail'in istikrarsızlaştırıcı, kaos çıkarmaya yönelik politikaları hız kesmeden devam ediyor. Buna karşı da mücadelemizi sürdürüyoruz. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge konusundaki çalışmalarımız devam ediyor. Ortaya koyduğumuz ilkeler etrafında ilerlemesi söz konusu. Manipülasyon ve provokasyonun bizi yolumuzdan geri çevirmesine müsaade etmeyeceğiz.

"DAHA HASSAS OLMAMIZ GEREKTİĞİ AÇIKTIR"

Dünyada tartışılan bir konuda sosyal medya konusuz. Biz sosyal medya konusunda bir çalışma yapıyoruz. Şu anda çok yüksek sesli bir şekilde batıdan bu konuya yönelik dikkat çekici açıklamalar geliyor. Özgürlüğümüzü egemenliğimiz çocuklarımızı korumak için bu konuda daha hassas olmamız gerektiği açıktır. Türkiye tavissiz bir mücadelede sürdürecektir.

İran ile ilgili konu yakın takip etmemiz konu. Müzakereler başladı. İran'a dışarıdan yapılacak bir müdahale yanlış analizlere dayanır. Dış müdahale seçeneğinin hiçbir şekilde gündeme alınmaması gerekir.

Bugün aynı zamanda Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi'nin 57'nci kuruluş yıl dönümü. Merhum Türkeş'e bir kez daha rahmet diliyoruz"

ÖZARSLAN İDDİALARINA YANIT VERDİ: "BİR GÜNDEMİMİZ YOK"

Gazetecilerin sorularına da yanıt veren Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a yönelik sözlerini değerlendirdi. Çelik, bu sözleri "Skandal" olarak nitelendirdi. Özarslan'ın AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddiaları da yanıtlayan Çelik, "Keçiören Belediye Başkanı ile ilgili bir gündemimiz yok" ifadelerini kullandı.