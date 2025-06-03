Çarşaf giyip kadın kılığına giren genç kurşun yağdırdı! Kan davası iddiası... 1 kişi öldü

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi Tırmıl Sanayi Sitesi içerisindeki bir araç tamir atölyesinde meydana geldi.

ÇARŞAF GİYEREK KADIN KILIĞINA GİRDİ

Çarşaf giyerek kadın kılığına giren bir kişi ticari taksiyle araç tamir atölyesine geldi. Şahıs daha sonra burada çalışan Rıdvan Güner'i (35) tabancayla vurarak öldürdü.

17 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ VE AZMETTİRİCİLER GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli şahıs daha sonra boş kovanları da toplayarak olay yerinden geldiği ticari taksi ile kaçtı. Cinayetin ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 17 yaşındaki M.A. adlı şüpheli ile birlikte azmettirici oldukları iddiasıyla yakınları Y.K., M.E. ve Y.K adlı kişileri gözaltına aldı.

KAN DAVASI İDDİASI

Olayla ilgili soruşturma sürerken, cinayetin kan davası nedeniyle işlendiği öne sürüldü. İddiaya göre, azmettirici olarak gözaltına alınan Y.K.'nın ağabeyinin 2023 yılında öldürüldüğü, o olayın ardından taraflar arasında husumet ortaya çıktığı ve cinayetin bu yüzden işlendiği iddia edildi.

Öte yandan cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde polis ekipleri her hangi bir olumsuzluğa karşı sıkı güvenlik önlemleri aldı.

(İHA)