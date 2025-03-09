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  4. Çarşafları birbirine bağlayarak alt kata inmek istedi, dördüncü kattan düştü! Genç kızın vücudunda kırıklar oluştu

Çarşafları birbirine bağlayarak alt kata inmek istedi, dördüncü kattan düştü! Genç kızın vücudunda kırıklar oluştu

09.03.2025 15:55
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Konya'da 19 yaşındaki kız bağladığı çarşaflarla 4. kattaki evinin balkonundan alt katın balkonuna inmeye çalıştığı sırada sert zemine düşerek yaralandı. Genç kızın vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Çarşafları birbirine bağlayarak alt kata inmek istedi, dördüncü kattan düştü! Genç kızın vücudunda kırıklar oluştu

Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ulubatlıhasan Mahallesi Gündüz Sokak üzerinde bulunan Dağ Deviren Apartmanında meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik tedavi gören S.G. isimli 19 yaşındaki kız, odasında 2 çarşafı birbirine bağladı.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Daha sonra çarşafları 4. kattaki evinin balkon demirlerine bağlayan genç kız 3. katın balkonuna inmek istedi. Bu sırada dengesini kaybeden S.G., sert zemine düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kız, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitedi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kızın vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Konya kız
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