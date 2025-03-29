HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Çarşamba gününe kadar köprü ve otoyollar ücretsiz!

Çarşamba gününe kadar köprü ve otoyollar ücretsiz!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
29.03.2025 00:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu gece yarısından çarşamba günü saat 07.00'a kadar köprü ve otoyollar ücretsiz oldu.

Çarşamba gününe kadar köprü ve otoyollar ücretsiz!

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bu gece yarısından çarşamba günü saat 07.00'a kadar köprü ve otoyollar ücretsiz oldu.

Karara göre:

29 Mart Cumartesi saat 00.00’dan 2 Nisan Çarşamba saat 07.00’ye kadar Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve 15 Temmuz Şehitler ile Fatih Sultan Mehmet Köprüleri ücretsiz olacak. Yap-işlet-devret projeleri kapsam dışı bırakıldı.

30 Mart Pazar saat 00.00’dan 1 Nisan Salı saat 24.00’e kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücret alınmayacak.

Karar, yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi.

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Binlercesi piyasaya sürülmek için hazırlandı! Kanser hastalarına tuzakBinlercesi piyasaya sürülmek için hazırlandı! Kanser hastalarına tuzak
Uludağ'daki otel yangınında yeni gelişme! Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama: 4 şüpheli tutuklandıUludağ'daki otel yangınında yeni gelişme! Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama: 4 şüpheli tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete köprü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'İş Bankasına kayyum gelecek' iddialarına ilişkin İş Bankası'ndan açıklama

'İş Bankasına kayyum gelecek' iddialarına ilişkin İş Bankası'ndan açıklama

Fenerbahçe, Bodrum FK kalesine gol oldu yağdı! Zirve yarışında puan farkı 6'ya indi...

Fenerbahçe, Bodrum FK kalesine gol oldu yağdı! Zirve yarışında puan farkı 6'ya indi...

Sosyal medyadan paylaştı! CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den vatandaşlara yeni çağrı

Sosyal medyadan paylaştı! CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den vatandaşlara yeni çağrı

İstihbarat raporu ortaya koydu! "Rusya bir NATO ülkesine saldıracak"

İstihbarat raporu ortaya koydu! "Rusya bir NATO ülkesine saldıracak"

Milör'ün ardından AK Partili Varank'a soruşturma

Milör'ün ardından AK Partili Varank'a soruşturma

Myanmar'daki deprem faciasının boyutu katlanıyor! OHAL ilan edildi: "Binlerce ölü olabilir"

Myanmar'daki deprem faciasının boyutu katlanıyor! OHAL ilan edildi: "Binlerce ölü olabilir"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.