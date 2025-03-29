Çarşamba gününe kadar köprü ve otoyollar ücretsiz!

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bu gece yarısından çarşamba günü saat 07.00'a kadar köprü ve otoyollar ücretsiz oldu.

Karara göre:

29 Mart Cumartesi saat 00.00’dan 2 Nisan Çarşamba saat 07.00’ye kadar Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve 15 Temmuz Şehitler ile Fatih Sultan Mehmet Köprüleri ücretsiz olacak. Yap-işlet-devret projeleri kapsam dışı bırakıldı.

30 Mart Pazar saat 00.00’dan 1 Nisan Salı saat 24.00’e kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücret alınmayacak.

Karar, yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi.