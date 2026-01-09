HABER

Casperlar suç örgütüne operasyon! Çok sayıda şüpheli için gözaltı kararı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının kamuoyunda 'Casperlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik başlattığı soruşturma sürüyor. Bu kapsamda sosyal medyada suç örgütünün propagandasını yaptığı iddia edilen 117 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul başta olamk üzere 21 ilde eş zamanlı operasyon talimatı verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, liderliğini İsmail Atız'ın yaptığı Bahçelievler ilçesi başta olmak üzere Küçükçekmece ve Bağcılar ilçelerinde, ‘yağma', ‘kasten yaralama', ‘tehdit', ‘uyuşturucu ticareti', ‘fuhuş', ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' gibi suçlara karıştıkları tespit edilen ‘Casperlar' suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan 839 sayfalık iddianame hazırlanmış, 145'i tutuklu 223 şahıs iddianamede ‘şüpheli' sıfatıyla yer almıştı.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ÖRGÜT PROPAGANDASI

Hazırlanan iddianame, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilirken, soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Silahlı suç örgütünün eylem ve faaliyetlerinin süreklilik arz edecek şekilde devam ettiğine yönelik kolluk birimlerince yeni tespitlere ulaşıldığı, bu kapsamda, örgütün eylemlerinde yer alan, örgütle irtibat ve iltisaklı olduğu değerlendirilen, ayrıca sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 117 şüpheli hakkında, 223 farklı adreste arama, el koyma, yakalama ve gözaltı emri verildi. Başsavcılık, İstanbul başta olmak üzere Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Bitlis, Çanakkale, Diyarbakır başta olmak üzere 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmesi için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne talimat verdi.

"'DAYI LAKAPLI ŞAHIS BANA YOLUNU KAYBETMİŞ GENÇLER BUL' DEDİ"

İddianamede, Casperlar silahlı suç örgütü lider ve yönetici kadrosunun eylemlerinde, kullanılmak üzere cezaevinden çıkan ve yine paraya ihtiyacı olan şahısları para ve barınma karşılığında örgüt içerisine aldığı ve eylemlerde kullandığına ilişkin tespitler yapıldığı, örgütün eylemlerde kullanılmak üzere üye temin etme sürecinde zorluk çekmediği belirtildi. Örgüt üyesi Ö.A.'ya ait dijital materyallerden elde edilen örgütsel nitelikte suç içerikli yazışmaların da yer aldığı iddianamede, örgüte yeni katılmak isteyen şüphelilerin "kardeş, yeğen" olarak adlandırıldığı, örgüte yeni katılan üyelerin, örgüt yöneticileri tarafından örgüt lideri İsmail Atız ile görüştürüldüğü ve yeni katılan üyelere örgüt içerisinde değerli bir konumda olduklarını hissettirdikleri aktarıldı.
İddianamede, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren birçok şüpheli ve suça sürüklenen çocukların, örgütün eylem ve faaliyetlerini sekteye uğrattığı, örgütün ana faaliyet alanı Bahçelievler ilçesi ve civarından temin ettiği, örgüt mensupları, yabancı uyruklu şahıslar hususunda da başarılı olmaması nedeniyle İstanbul dışından da üye temin yoluna gittiği bilgisi yer aldı. İddianamede, örgüt üyesi Ö.A.'nın etkin pişmanlık hükümleri kapsamında vermiş olduğu ifadesi de yer aldı. Ö.A., "Alperen’i hem bu şahıslardan hem de Casperlar adlı gruptan uzak durması konusunda uyardım. Bir süre sonra Dayı lakaplı şahıs beni arayarak, 'Sen sadece Alperen’i bana ulaştır, paraya ihtiyacın olduğu zaman bana belirt ben sana yardımcı olurum ve bana yolunu kaybetmiş gençler bul' dedi" ifadelerini kullandı.

İletişim halinde olduğu örgüt yöneticisi 'dayı' kod adlı S.B.'nin de "bana yolunu kaybetmiş gençler bul" şeklinde ifadesi ile örgütün lider ve yönetici kadrosunun eylemlerde kullanılmak üzere hedef kitlesinin sorunları olan gençlerden oluştuğu iddianamede vurgulandı. İddianamede, örgütle bağlantılı 116 adet eylem anlatıldı. Örgüt üyelerince işlenen 7 cinayet yer alırken, örgütün faaliyetlerinden 154 kişinin de mağdur olduğu bilgisi yer aldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

