Casperlar ve Çirkinler'e baskın! Hareketli anlar kamerada: "Suça sürüklenen çocuklar" da gözaltında

İçerik devam ediyor

Yeni nesil suç örgütlerinden Çirkinler ve Casperlar'a yönelik soruşturma derinleştirildi. Bugün düzenlenen operasyonlarda aralarında "suça sürüklenen çocuklar" da olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul’da 2 şahıs, suç örgütleri ’Casperlar’ ve ’Çirkinler’ adına eylem hazırlığındayken yakalanıp cezaevine gönderilmişti. Soruşturmada kritik yeni gelişmeler yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, çeşitli suçlara karıştığı ve örgütle bağlantılı olabileceği değerlendirilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Casperlar ve Çirkinler e baskın! Hareketli anlar kamerada: "Suça sürüklenen çocuklar" da gözaltında 1

ÇALINTI MOTOSİKLET VE RUHSATSIZ TABANCALARLA YAKALANMIŞLARDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca, İstanbul’da, 3 Aralık tarihinde ’Casperlar’ ve ’Çirkinler’ adına eylem hazırlığındayken, 2 şahsın çalıntı motosiklet ve ruhsatsız tabanca ile yakalanması akabinde ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından olaya ilişkin soruşturma derinleştirildi.

Casperlar ve Çirkinler e baskın! Hareketli anlar kamerada: "Suça sürüklenen çocuklar" da gözaltında 2

OTO GALERİNİN KURŞUNLANMASIYLA BAĞLANTILI OLABİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLDİ

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülen çalışmalar neticesinde, 21 Kasım tarihinde Esenyurt’ta, bir adresin kurşunlanması eylemini gerçekleştirdikleri tespit edilen 1’i suça sürüklenen çocuk (SSÇ) olmak üzere 3 şüpheli, 25 Kasım tarihinde Bakırköy ilçesinde faaliyet gösteren bir oto galerinin kurşunlanmasına ilişkin, 2’si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 4 şüphelinin olayla bağlantılı olabileceği değerlendirilerek yakalanmalarına yönelik çalışma başlatıldı.

Casperlar ve Çirkinler e baskın! Hareketli anlar kamerada: "Suça sürüklenen çocuklar" da gözaltında 3

3’Ü SSÇ, 7 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne verilen talimat sonrası harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere bugün düzenlenen operasyonlarda, 3’ü "suça sürüklenen çocuk" olmak üzere 7 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan, şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği ve soruşturmanın da sürdüğü bilgisine ulaşıldı.Kaynak: İHA

