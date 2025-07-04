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Çatalca'da feci kaza: 1 astsubay hayatını kaybetti, iki uzman çavuş yaralandı

Çatalca'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarptığı otomobilde bulunan Astsubay Emirhan Altın(24) hayatını kaybederken 2 uzman çavuş yaralandı.

Çatalca'da feci kaza: 1 astsubay hayatını kaybetti, iki uzman çavuş yaralandı

Çatalca'da meydana gelen kaza, bugün saat 09.30 sıralarında Muratbey mevkii Çatalca Yolu'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 DZC 538 plakalı otomobil bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil metrelerce savruldu. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Emirhan Altın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde bulunan S.S. ve İ.B. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Çatalca da feci kaza: 1 astsubay hayatını kaybetti, iki uzman çavuş yaralandı 1

Hayatını kaybeden 24 yaşındaki Emirhan Altın'ın Astsubay, İ.B. ve S.S.'nin de Uzman Çavuş olarak Çatalca'da Jandarma personeli olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze morga kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol otomobilin kaldırılması ve temizleme işlemlerinin ardından açıldı. (DHA)

Çatalca da feci kaza: 1 astsubay hayatını kaybetti, iki uzman çavuş yaralandı 2Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çatalca kaza
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