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Çatalca’da sağanak sonrası yol bataklığa döndü; kamyonlar mahsur kaldı

Çatalca’da ağır vasıta trafiğini önlemek amacıyla açılan alternatif yol, sağanak yağışın ardından çamura dönüştü. Zeminde çökmelerin yaşandığı yolda hafriyat kamyonları mahsur kaldı.

Çatalca’da sağanak sonrası yol bataklığa döndü; kamyonlar mahsur kaldı

İBB, Başakköy ve Kalfaköy Mahallelerindeki ağır vasıta trafiği ile çevre kirliliğini azaltmak için ormanlık alanda alternatif bir güzergâh oluşturdu. Ancak yeni açılan yol, bölgede etkili olan sağanağın ardından kullanılamaz hale geldi.

Çatalca’da sağanak sonrası yol bataklığa döndü; kamyonlar mahsur kaldı 1

Çatalca’da sağanak sonrası yol bataklığa döndü; kamyonlar mahsur kaldı 2

KAMYONLAR ÇAMURA SAPLANDI

Yağış nedeniyle zeminin yumuşadığı ve yolun farklı noktalarında çökmelerin meydana geldiği görüldü. Bazı hafriyat kamyonları çamura saplanarak yolda kaldı. Sürücüler, ilerlemekte güçlük çektikleri güzergâhtaki durumu cep telefonlarıyla kaydederek tepki gösterdi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çatalca çamur sağanak yağış
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