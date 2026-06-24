HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Çatıdaki kartonlar alev aldı, 4 kişi dumandan etkilendi

Aydın’ın Köşk ilçesinde bir evinde çatı katındaki kartonların tutuşması sonucu çıkan yangında, 4 kişi dumandan etkilendi.

Çatıdaki kartonlar alev aldı, 4 kişi dumandan etkilendi

Yangın, Köşk ilçesi Serdaroğlu Mahallesi Harman Sokak üzerinde 3 katlı bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle çatı katında depolanan kartonlar tutuştu. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, doğalgaz kaçağı ihtimaline karşı geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın sırasında evde bulunan 4 kişi de yoğun dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Çatıdaki kartonlar alev aldı, 4 kişi dumandan etkilendi 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Keşan Belediye Başkanı CHP'den istifa ettiKeşan Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
İsrailli bakandan ABD'ye tehdit: "Çatışma rotasına gireriz"İsrailli bakandan ABD'ye tehdit: "Çatışma rotasına gireriz"

Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kurmaylarına uyarı: 'Şikayetler geliyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kurmaylarına uyarı: 'Şikayetler geliyor'

Trump'ın yetkisini kısıtlama kararı: 'Tarihi hatasının bedeli'

Trump'ın yetkisini kısıtlama kararı: 'Tarihi hatasının bedeli'

Süper Lig'de tarihi takas! İşte Aziz Yıldırım'ın ikinci transferi: İsmail Kartal onayı verdi

Süper Lig'de tarihi takas! İşte Aziz Yıldırım'ın ikinci transferi: İsmail Kartal onayı verdi

Çiftliğinin kapısına kilit vurup ortadan kaybolmuştu! Yıllar sonra ortaya çıktı

Çiftliğinin kapısına kilit vurup ortadan kaybolmuştu! Yıllar sonra ortaya çıktı

İspanya ve Rusya sıraya girdi: Almanya da istedi ama kalmadı

İspanya ve Rusya sıraya girdi: Almanya da istedi ama kalmadı

Büyük artış oldu, rekor bekleniyor: Randevularını alsınlar

Büyük artış oldu, rekor bekleniyor: Randevularını alsınlar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.