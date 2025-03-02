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Çatılardan düşen kar ve buz kütleleri tehlike saçıyor

02.03.2025 10:02
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Bitlis ile Tatvan ilçesinde çatılarda biriken kar ve buz kütleleri, yoldan geçen vatandaşlar ve park halindeki araçlar için ciddi risk oluşturmaya devam ediyor.

Çatılardan düşen kar ve buz kütleleri tehlike saçıyor

Son yaşanan olayda, çatıdan düşen büyük bir kar ve buz kütlesi park halindeki bir aracı adeta parçalarken, aynı bölgede yürüyüş yapan bir vatandaş ise son anda kendini kenara atarak muhtemel bir facianın eşiğinden döndü.

"BU DURUM ACİL ÖNLEMLER ALINMASINI GEREKTİRİYOR"

Halk Sağlığı Bilim Uzmanı Dr. Cihan Önen, çatılarda biriken kar kütleleri ve oluşan buz sarkıtlarının hem yayalar hem de araçlar için ciddi tehlikeler oluşturduğunu belirterek, "Ölüm ve yaralanmalara yol açabilen bu durum, halk sağlığını korumak ve muhtemel kazaların önüne geçmek için acil önlemler alınmasını gerektiriyor. Bitlis, kışları uzun ve yoğun kar yağışının yaşandığı bir il. Bu nedenle çatılarda yoğun şekilde kar birikiyor ve erime donma süreçleriyle buz sarkıtları oluşuyor. Çatıdan düşen kütleler vatandaşlar ve araçlar için ciddi risk oluşturabilir. Bu tür sorunlarla mücadele, çeşitli meslek ve sektörlerin işbirliğini gerektirebilir" dedi.

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Dr. Önen, muhtemel kazaların önüne geçmek için şu önerilerde bulundu:

"Çatı kar tutucu engeller, uzman önerisi ile ısıtmalı çatı sistemleri veya zararsız buz çözücüler, yerel yönetimlerin ve bina yöneticilerinin önlemleri, birey, bina ve araçlar için yaptırılacak sigortalar, güvenlik şeritleri ve uyarı tabelaları, toplum destekli güvenlik ve önlem eğitimleri." (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Bitlis
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