Çatıya çıkan şahsı ekipler ikna edip indirdi

Aydın’ın Efeler ilçesinde iddiaya göre ailevi sorunları nedeniyle inşaat halindeki binanın çatısına çıkıp kendisini aşağıya sarkıtan şahsı itfaiye ve polis ekipleri ikna edip aşağıya indirdi.

Olay, Hasan Efendi Mahallesi 1903 Sokak’ta 6 katlı inşaat halindeki bir binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. isimli şahıs, binanın çatı katına çıkarak kendini aşağıya sarkıttı.

M.K.’yı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve polis ekipleri çatıya çıktı. Ekipler, iddiaya göre ailevi sorunları olduğu öğrenilen şahsı bir süre konuşarak ikna etti. Ekipler eşliğinde çatıdan indirilen M.K. ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır