HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Çatıya çıkan şahsı ekipler ikna edip indirdi

Aydın’ın Efeler ilçesinde iddiaya göre ailevi sorunları nedeniyle inşaat halindeki binanın çatısına çıkıp kendisini aşağıya sarkıtan şahsı itfaiye ve polis ekipleri ikna edip aşağıya indirdi.Olay, Hasan Efendi Mahallesi 1903 Sokak’ta 6 katlı inşaat halindeki bir binanın çatı katında meydana geldi.

Çatıya çıkan şahsı ekipler ikna edip indirdi

Aydın’ın Efeler ilçesinde iddiaya göre ailevi sorunları nedeniyle inşaat halindeki binanın çatısına çıkıp kendisini aşağıya sarkıtan şahsı itfaiye ve polis ekipleri ikna edip aşağıya indirdi.

Çatıya çıkan şahsı ekipler ikna edip indirdi 1

Olay, Hasan Efendi Mahallesi 1903 Sokak’ta 6 katlı inşaat halindeki bir binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. isimli şahıs, binanın çatı katına çıkarak kendini aşağıya sarkıttı.

Çatıya çıkan şahsı ekipler ikna edip indirdi 2

M.K.’yı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çatıya çıkan şahsı ekipler ikna edip indirdi 3

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve polis ekipleri çatıya çıktı. Ekipler, iddiaya göre ailevi sorunları olduğu öğrenilen şahsı bir süre konuşarak ikna etti. Ekipler eşliğinde çatıdan indirilen M.K. ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Çatıya çıkan şahsı ekipler ikna edip indirdi 4

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Patnos ilçe Milli Eğitim Müdürü Zeynep Oğuz Çam'dan köy okullarına ziyaretPatnos ilçe Milli Eğitim Müdürü Zeynep Oğuz Çam'dan köy okullarına ziyaret
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Suriye Hava Kuvvetleri Komutanı Hawary’i kabul ettiGenelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Suriye Hava Kuvvetleri Komutanı Hawary’i kabul etti

Anahtar Kelimeler:
Aydın Efeler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gürsel Tekin'le oturan Ensar Aytekin elini masaya vurdu: 'Buraya 5 bin polisle gelinir mi?'

Gürsel Tekin'le oturan Ensar Aytekin elini masaya vurdu: 'Buraya 5 bin polisle gelinir mi?'

Oğuzhan Uğur CHP il binasını paylaşıp sert çıktı! "Yıkıldıysa Cumhuriyet bilelim"

Oğuzhan Uğur CHP il binasını paylaşıp sert çıktı! "Yıkıldıysa Cumhuriyet bilelim"

Hamdi Akın'dan flaş teknik direktör açıklaması!

Hamdi Akın'dan flaş teknik direktör açıklaması!

'Kafa kesme videoları' detayı kan dondurdu

'Kafa kesme videoları' detayı kan dondurdu

Tekin il binasına girdi, CHP'li vekiller makam odasına barikat kurdu

Tekin il binasına girdi, CHP'li vekiller makam odasına barikat kurdu

Karakola saldıran 16 yaşındaki Eren Bigül'ün paylaşımı ortaya çıktı! "Birazdan istişhad yapacağım ve şehid olacağım"

Karakola saldıran 16 yaşındaki Eren Bigül'ün paylaşımı ortaya çıktı! "Birazdan istişhad yapacağım ve şehid olacağım"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.